ООС: Вночі бойовики здійснили ще 5 обстрілів з артилерії та мінометів Суспільство | 24-08-2018, 08:43 0 55



Упродовж минулої доби, 24 серпня, противник 42 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російські окупанти вели прицільний вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Противник здійснював обстріли позицій об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.



Минулої доби найгарячіше було на Луганському напрямку в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Тут противник інтенсивно застосовував артилерію та міномети, а також вдався до штурмових дій. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях.



Також окупанти здійснювали обстріли з 82 мм мінометів по позиціях ООС поблизу Луганського, Чермалика та Лебединського.



Упродовж минулої доби п’ятеро українських захисників загинуло, семеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення.



За даними розвідки, за минулу добу 12 окупантів знищено, ще 20 отримали поранення.



Протягом ночі окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль та Водяне. Біля Кримського вночі окупанти знову відкрили вогонь із 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети.



Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає.

