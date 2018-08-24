Ранок Дня Незалежності України працівники органів ДФС Закарпаття зустріли молитвою Суспільство | 24-08-2018, 09:47 0 125

Сьогодні, 24 серпня, на честь Незалежності України, закарпатці провели урочисту акцію зустріч сонця «Молитвою за Україну».

Цьогоріч, молоду незалежну країну з 27-ти річчям спільно з кращими співочими колективами краю, керівниками області, представниками підприємств, установ, навчальних закладів, силових та правоохоронних структур та сотнями закарпатців вітали й працівники органів ДФС у Закарпатській області.

Пробуджують Україну в її визначний день на Закарпатті унікальною мистецько-патріотичною подією вже вп'яте, що стало вже гарною традицією для Ужгорода! Щороку місце проведення змінюється. Сьогодні це площа Поштова, де народний хор виконав «Молитву за Україну» та підготував цілу урочисту програму, яка включала різноманітні твори. Зачитали молитви і представники різних конфесій.

Працівники органів ДФС Закарпаття сердечно вітають Україну та всіх українців з Днем Незалежності і щиро вірять, що народження нового дня такою спільною молитвою додасть усім нам іще більшої надії та віри в прекрасне мирне майбутнє і перемогу.

Святкуймо та пишаймося разом! Слава Україні!

ДФС у Закарпатській області

