В Одесі перекривали проспект: мітингували проти забудови Суспільство | 24-08-2018, 09:54 0 93 В Одесі учасники акції проти хаотичної забудови території Гагарінського плато і вирубки дерев перекривали проспект Шевченка.



Як повідомляє "Думская", 23 серпня учасники акції протесту ходили по пішохідному переходу в районі площі 10 Квітня, блокуючи автомобільний рух.



"Хаотична, густа, без необхідних документів, геодезичних вишукувань, забудова висотними будівлями сейсмічно нестійкого Гагарінського плато, без дотримання містобудівних норм, може призвести до екологічної катастрофи, ми просто можемо провалитися під землю", - заявляли учасники протесту.



Близько 19:00 учасники акції перестали пропускати громадський транспорт.



"Пробки утворилися на всіх сусідніх вулицях: Генуезькій, Черняховського, Сегедській, Піонерській, Французькому бульварі, Маршала Говорова та інших. Близько 19:30 учасники акції протесту розблокували проспект Шевченка", - повідомляє ЗМІ.



9 серпня учасники акції протесту перекривали вул.Генуезьку.