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Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний
|Суспільство | 24-08-2018, 10:56
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24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.
Про це у п'ятницю повідомив глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз.
"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив він.
За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.
"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА.
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