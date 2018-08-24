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Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний

Суспільство | 24-08-2018, 10:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    


24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.

Про це у п'ятницю повідомив глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз.

"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив він.


За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.

"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА.
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