Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний Суспільство | 24-08-2018, 10:56 0 108



24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.



Про це у п'ятницю повідомив глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз.



"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив він.





За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.



"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА.

