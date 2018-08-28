Винищувачі НАТО знову перехопили літаки РФ над Чорним морем Суспільство | 27-08-2018, 07:09 0 102 Два британські винищувачі Eurofighter Typhoon перехопили над Чорним морем російські літаки "Ан-26" і "Бе-12".



Про це повідомляє офіційний сайт Королівських ВПС.



У заяві йдеться, що подія сталася 25 серпня. Винищувачі злітали з авіабази в Румунії.



Приводом стало наближення до кордонів НАТО російського військово-транспортного літака "Ан-26" і протичовнового "Бе-12".



Як повідомлялося, 13 серпня винищувачі Eurofighter Typhoon піднялися в повітря з румунської бази Міхаїл Когалнічану через присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО шести російських бомбардувальників Су-24, які прямували до Криму.



22 серпня Велика Британія заявила, що два літаки королівських ВПС (RAF) Typhoon були підняті з бази в Румунії для переслідування виявлених російських винищувачів, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Чорним морем.



Міністр оборони Румунії Міхай Фіфор раніше заявляв про частоту подібних "викликів" з боку РФ.



На військовій базі у Румунії розміщені чотири британських винищувачі і сотні представників збройних сил США.