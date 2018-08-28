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Винищувачі НАТО знову перехопили літаки РФ над Чорним морем
|Суспільство | 27-08-2018, 07:09
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|Два британські винищувачі Eurofighter Typhoon перехопили над Чорним морем російські літаки "Ан-26" і "Бе-12".
Про це повідомляє офіційний сайт Королівських ВПС.
У заяві йдеться, що подія сталася 25 серпня. Винищувачі злітали з авіабази в Румунії.
Приводом стало наближення до кордонів НАТО російського військово-транспортного літака "Ан-26" і протичовнового "Бе-12".
Як повідомлялося, 13 серпня винищувачі Eurofighter Typhoon піднялися в повітря з румунської бази Міхаїл Когалнічану через присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО шести російських бомбардувальників Су-24, які прямували до Криму.
22 серпня Велика Британія заявила, що два літаки королівських ВПС (RAF) Typhoon були підняті з бази в Румунії для переслідування виявлених російських винищувачів, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Чорним морем.
Міністр оборони Румунії Міхай Фіфор раніше заявляв про частоту подібних "викликів" з боку РФ.
На військовій базі у Румунії розміщені чотири британських винищувачі і сотні представників збройних сил США.
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