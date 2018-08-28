Кабул заявив про ліквідацію лідера афганського осередку ІДІЛ Суспільство | 27-08-2018, 07:10 0 102



Лідера осередку "Ісламської держави" в Афганістані Саада Архабі було вбито внаслідок серії авіаударів.



Про це 26 серпня повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS), передає DW.



Зазначається, що Архабі та його 10 прибічників загинули у провінції Нангархар.



Крім цього, Кабул заявив про знищення двох таборів бойовиків ІДІЛ та великої кількості зброї і боєприпасів.



У повідомленні не уточнюється, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.



Саад Архабі був уже четвертим главою осередку "Ісламської держави" в Афганістані, починаючи з 2014 року. Його попередників також вбили після серії авіаударів.



У липні 2017 року стало відомо про ліквідацію Абу Саїда, якого американські військові вбили в провінції Кунар.



Як повідомляє інфомагентство dpa, ІДІЛ має не більше 3 тисяч бойовиків в Афганістані. Тривалий час вони діяли лише у провінціях Кунар та Нангархар на сході країни.



Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти "Ісламської держави" - переважно через контроль над територією.

