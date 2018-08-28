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Соціологи зафіксували в РФ ріст ксенофобських настроїв - росЗМІ
|Суспільство | 27-08-2018, 09:34
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За останній рік частка росіян, які виступають за обмеження проживання в країні представників окремих національностей, різко зросла, як і частка громадян, які схвалюють ідею "Росія для росіян".
Це випливає з опитування, проведеного соціологами "Левада-центру", дані якого публікують "Ведомости".
Рейтинг "небажаних" етносів очолюють цигани (зростання з 17 до 32%), китайці (з 15 до 31%) і в'єтнамці (з 12 до 26%). Щодо українців, опитані громадяни РФ частіше виступають за обмеження їхнього проживання в РФ, ніж у 2017 році (8% минулоріч, 17% - у 2018-му).
Ідею "Росія для росіян" схвалюють 19% (зростання з 10%), підтримка якої знижувалася з 2014 року.
39% опитаних лояльно ставляться до дискримінаційних оголошень про здачу житла або про роботу (найбільше таких відповідей у Москві - 63%).
Кількість респондентів, які вважають, що уряд має обмежувати приплив мігрантів, зросла з 58 до 67%.
Як зазначила соціолог "Левада-центру" Карина Піпія, в цілому рівень етнофобії за рік виріс на 12 п.п., а частота вибору тих чи інших "неросійських" позицій збільшилася у 1,5 рази.
"Спектр неприязного ставлення розширився. Пояснити зростання ксенофобії можна перенаправленням на колективне іншого роздратування, викликаного невдоволенням пенсійною реформою і погіршенням споживчих і соціальних настроїв", - пояснила вона.
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