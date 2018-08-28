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Прикордонники: "Майорське" досі не працює
|Суспільство | 27-08-2018, 10:27
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Роботу КПВВ "Майорське", яку було припинено через регулярні обстріли з боку бойовиків, досі не відновлено.
Про це вранці 27 серпня повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.
Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються.
Держприкордонслужба звернулася до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
"Інші контрольні пункти в’їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі", - зазначили у відомстві.
24 серпня у ДПСУ повідомили, що напередодні на КПВВ "Майорське" було зафіксовано обстріл зі снайперської зброї в той час, коли пункт пропуску перетинали цивільні особи. У зв'язку з цим роботу КПВВ було тимчасово припинено.
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