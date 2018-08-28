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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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6,3 млн. гривень нанесених збитків державі не залишаться безкарними
|Суспільство | 27-08-2018, 12:51
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Як повідомили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області, його фахівцями проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Л» щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень протягом 2017 року.
Проведеним дослідженням встановлено, що ДП «Л» укладено з ТзОВ «З» договір про закупівлю товарно-матеріальних цінностей за державні кошти, що використовуються у діяльності підприємства. Посадові особи ДП «Л», маючи змогу придбати ТМЦ за ціною одиниці – 7,1 тис. грн., провели їх закупівлю у ТзОВ «З» за значно завищеною ціною (9,5 тис. грн. за одиницю). В результаті державне підприємство отримало збитків на суму 6,3 млн. гривень.
Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області в липні 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) за фактом розтрати коштів посадовими особами ДП «Л» на суму 6,3 млн. грн. під час процедури державних закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «З» за значно завищеними цінами.
Відповідно до згаданої статті ККУ дії з розтрати державного майна караються обмеженням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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