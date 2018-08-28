В Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного з нагоди Дня Незалежності України відзначено військовослужбовців Суспільство | 27-08-2018, 14:29 0 65 В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось нагородження військовослужбовців з нагоди Дня Незалежності України. Від імені громади міста Львова за якісну службу та виконання обов’язку військовослужбовцям подякував в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.



За сумлінне виконання службових обов’язків, вірність військовій присязі, вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави, захисту її територіальної цілісності під час виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил та з нагоди 27-ої річниці Незалежності України, подяками від громади міста Львова відзначено таких осіб:



полковник Вадим Миколайович Дурач — начальник кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення

майор Руслан Володимирович Лагута — начальник 31 навчального курсу інституту морально-психологічного забезпечення

майор Василь Степанович Левко — викладач кафедри тактико- спеціальних дисциплін факультету бойового застосування військ

майор Андрій Анатолійович Крічфалушій — начальник 23 навчального курсу факультету ракетних військ і артилерії

працівник Збройних Сил України Олександр Юрійович Федоров — науковий співробітник науково-дослідного відділу (механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ.



Кожен з військових, хто отримав подяку від громади міста Львова, матиме також матеріальну допомогу у розмірі по 3 000 грн.