До 31 серпня триває прийом документів для отримання дотації на утримання молодняка ВРХ Суспільство | 27-08-2018, 14:44 0 127



Подати необхідні документи для отримання другого траншу дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби (ВРХ) власники тварин можуть до 31 серпня. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.

Відтак на другий транш субвенції фермери Львівщини вже подали документи на 11 тисяч 139 голів молодняка ВРХ.

Для отримання дотації фізичні особи-власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування документи:

- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;

- копію паспорта особи – власника тварини;

- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.

Зазначимо, що у Львівській області дотацією вже скористались 125 фізичних осіб-власників тварин, які утримують 191 голів молодняка ВРХ на суму 306,6 тис гривень.

