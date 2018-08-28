|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
| Здоров'я
|
|“Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...
|28-08-2018, 13:48
| >>>
|“1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, це вияв довіри до нашої медицини”, - Ірина Микичак...
|27-08-2018, 20:12
| >>>
|“Наша мета - створити сильну інституцію сімейних лікарів, які станують нашими амбасадорами”, – Уляна Супрун...
|27-08-2018, 20:10
| >>>
|
|
|
До 31 серпня триває прийом документів для отримання дотації на утримання молодняка ВРХ
|Суспільство | 27-08-2018, 14:44
| 0 127
|
Подати необхідні документи для отримання другого траншу дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби (ВРХ) власники тварин можуть до 31 серпня. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.
Відтак на другий транш субвенції фермери Львівщини вже подали документи на 11 тисяч 139 голів молодняка ВРХ.
Для отримання дотації фізичні особи-власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування документи:
- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;
- копію паспорта особи – власника тварини;
- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.
Зазначимо, що у Львівській області дотацією вже скористались 125 фізичних осіб-власників тварин, які утримують 191 голів молодняка ВРХ на суму 306,6 тис гривень.
|
|