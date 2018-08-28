Ринок праці у Києві: що пропонують і скільки платять Суспільство | 27-08-2018, 14:45 0 106

Станом на 1 серпня 2018 року в столичному центрі зайнятості зареєстровано 8,6 тисяч безробітних.

Про це Укрінформ повідомили у прес-службі Київського міського центру зайнятості.

Серед зареєстрованих безробітних 88% осіб мають вищу освіту, в той час коли професійно-технічну та загально середню всього 6% безробітних.

У службі зайнятості зазначають, що найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на такі професії: прибиральник службових приміщень, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, двірник, продавець-консультант, вантажник, сестра медична, економіст, кухар, інженер, слюсар-сантехнік, помічник вихователя.

На сьогодні в базі даних Київської міської служби зайнятості налічується понад 11 тисяч вакансій.

За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці для кваліфікованих робітників з інструментом – 21,3%, працівників найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) – 18,6%, робітників з обслуговування устаткування та машин – 14%, працівників сфери торгівлі та послуг – 11%.

Також є безліч вакансій з високим рівнем заробітної плати. До прикладу, генеральний директор об’єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів та радіокомпанії) може отримувати 148 тисяч грн., вчитель загальноосвітнього навчального закладу з викладанням іноземної мови – понад 56 тисяч грн., монтажник будівельний – понад 22 тисячі грн., авторемонтник – понад 16 тис. грн., крановий електрик – 15 тисяч грн., монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 13 тис. грн.

Середня заробітна плата по вакансіям у місті Києві становить 6 387 гривень. Найбільша зарплата пропонується для службовців та керівників – 8 849 грн., професіоналів – 7 943 грн., робітників з обслуговування устаткування та машин – 7 468 грн. Найменша зарплата у вакансіях пропонується для найпростіших професій – 4 853 грн.



Відділ інформаційної роботи

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