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Ринок праці у Києві: що пропонують і скільки платять
|Суспільство | 27-08-2018, 14:45
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Станом на 1 серпня 2018 року в столичному центрі зайнятості зареєстровано 8,6 тисяч безробітних.
Про це Укрінформ повідомили у прес-службі Київського міського центру зайнятості.
Серед зареєстрованих безробітних 88% осіб мають вищу освіту, в той час коли професійно-технічну та загально середню всього 6% безробітних.
У службі зайнятості зазначають, що найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на такі професії: прибиральник службових приміщень, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, двірник, продавець-консультант, вантажник, сестра медична, економіст, кухар, інженер, слюсар-сантехнік, помічник вихователя.
На сьогодні в базі даних Київської міської служби зайнятості налічується понад 11 тисяч вакансій.
За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці для кваліфікованих робітників з інструментом – 21,3%, працівників найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) – 18,6%, робітників з обслуговування устаткування та машин – 14%, працівників сфери торгівлі та послуг – 11%.
Також є безліч вакансій з високим рівнем заробітної плати. До прикладу, генеральний директор об’єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів та радіокомпанії) може отримувати 148 тисяч грн., вчитель загальноосвітнього навчального закладу з викладанням іноземної мови – понад 56 тисяч грн., монтажник будівельний – понад 22 тисячі грн., авторемонтник – понад 16 тис. грн., крановий електрик – 15 тисяч грн., монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 13 тис. грн.
Середня заробітна плата по вакансіям у місті Києві становить 6 387 гривень. Найбільша зарплата пропонується для службовців та керівників – 8 849 грн., професіоналів – 7 943 грн., робітників з обслуговування устаткування та машин – 7 468 грн. Найменша зарплата у вакансіях пропонується для найпростіших професій – 4 853 грн.
Відділ інформаційної роботи
Київського міського центру зайнятості
т/ф 537-60-88
e-mail: kmcz-info@ukr.net
www.dcz.gov.ua/kiev
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