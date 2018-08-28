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СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 27-08-2018, 15:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів завадили сьогодні вранці прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону на Закарпатті.
Прикордонний наряд під час патрулювання помітив групу осіб, які несли в бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен.
Прикордонники негайно розпочали переслідування, під час якого було здійснено попереджувальні постріли вгору, але зловмисники, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, вдались до втечі. Поблизу держрубежу контрабандисти залишили пакунки з десятьма ящиками сигарет.
Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до протиправної діяльності.
У пакунках, які зловмисники планували доправити до сусідньої Угорщини,  знаходилось 4950 пачок безакцизних сигарет.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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