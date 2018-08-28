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СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 27-08-2018, 15:02
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Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів завадили сьогодні вранці прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону на Закарпатті.
Прикордонний наряд під час патрулювання помітив групу осіб, які несли в бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен.
Прикордонники негайно розпочали переслідування, під час якого було здійснено попереджувальні постріли вгору, але зловмисники, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, вдались до втечі. Поблизу держрубежу контрабандисти залишили пакунки з десятьма ящиками сигарет.
Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до протиправної діяльності.
У пакунках, які зловмисники планували доправити до сусідньої Угорщини, знаходилось 4950 пачок безакцизних сигарет.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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