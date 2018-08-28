СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 27-08-2018, 15:02 0 88

Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів завадили сьогодні вранці прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону на Закарпатті.

Прикордонний наряд під час патрулювання помітив групу осіб, які несли в бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен.

Прикордонники негайно розпочали переслідування, під час якого було здійснено попереджувальні постріли вгору, але зловмисники, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, вдались до втечі. Поблизу держрубежу контрабандисти залишили пакунки з десятьма ящиками сигарет.

Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до протиправної діяльності.

У пакунках, які зловмисники планували доправити до сусідньої Угорщини, знаходилось 4950 пачок безакцизних сигарет.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



