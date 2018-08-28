ООС: 26 обстрілів за добу, поблизу Лебединського ворог застосував танки Суспільство | 28-08-2018, 08:18 0 80



Упродовж минулої доби противник 26 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.



На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки.



Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.



За даними розвідки, за минулу добу 3 окупантів знищено, ще 4 отримали поранення.



Від початку доби противник шість разів обстрілював позиції ООС в районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.

