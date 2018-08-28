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Представниці Держприкордонслужби України беруть участь в 56 Щорічній Міжнародній конференції жінок правоохоронних органів
|Суспільство | 28-08-2018, 09:41
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26 серпня представниці Державної прикордонної служби України взяли участь в офіційному відкритті та урочистому параді на честь 56 Щорічної Міжнародної конференції жінок правоохоронних органів, організованій Міжнародною Асоціацією жінок-поліцейських в м. Калгарі, Канада.
Цьогоріч делегація прикордонного відомства України представляє службу у складі новоствореної Української Асоціації представниць правоохоронних органів – проекту, що реалізується Програмою підготовки поліцейських (РТАР) та виконується компанією Agriteam Canada за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади.
Відмітимо, що Міжнародна Асоціація жінок поліцейських розпочала свою діяльність у 1915 році як організація, що має на меті забезпечити професійний розвиток, менторінг, кар'єрне зростання, становлення та визнання жінок-поліцейських по всьому світу. На сьогодні Міжнародна Асоціація налічує 60 держав-учасниць, до яких належить і Україна.
Варто додати, що позаштатний радник Голови Держприкордонслужби підполковник Ольга Деркач та заступник ректора з персоналу Національної академії відомства полковник Олена Волобуєва навесні 2018 року стали повноцінними членами міжнародної організації.
В офіційній церемонії відкриття конференції, присвяченій жіночому лідерству та змінам на краще, взяли участь близько 800 жінок-лідерів-поліцейських та 100 чоловіків, підтримуючих жіноче лідерство, з майже 40 держав світу.
Українська Асоціація представниць правоохоронних органів привернула увагу учасників до безпрецедентних змін, що відбуваються в Міністерстві внутрішніх справ України загалом та Державній прикордонній службі України зокрема в контексті реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
На учасників заходу очікують чотири дні насиченої програми конференції, під час якої плануються виступи української делегації, неофіційні спілкування, обмін досвідом, обговорення ґендерного порядку денного, налагодження контактів та визначення потенційних напрямів співробітництва.
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