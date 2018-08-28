Держприкордонслужба ініціює збільшення грошового утримання для персоналу Суспільство | 28-08-2018, 09:42 0 76



Державна прикордонна служба України вишукує можливості для збільшення мінімального грошового утримання. Про це повідомив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«У 2014 році, з початком російської агресії мінімальне грошове утримання прикордонника складало біля 1400 гривень. Зараз ми ведемо мову про нижчий рівень у 8 тисяч гривень, але і цього в сучасних умовах вже недостатньо», - зазначив керівник прикордонного відомства.

Петро Цигикал відмітив, що Адміністрація Держприкордонслужби звернулася до Кабінету Міністрів України та інших компетентних центральних органів виконавчої влади з проханням вишукати можливість задля збільшення із жовтня мінімального рівня грошового утримання для прикордонників.

«Ми розраховуємо на підтримку, адже наші підрозділи щодня, так само як і Збройні сили України, Національна гвардія та інші правоохоронні органи виконують завдання із відновлення територіальної цілісності держави. Сподіваємося, що спільними діями нам вдасться гарантувати підвищення рівня грошового утримання відсотків на 30%», - сказав Голова Держприкордонслужби.

