Держприкордонслужба ініціює збільшення грошового утримання для персоналу

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 28/08/2018 «Щаслива родина – квітуча Україна!» – на Яворівщині відбувся перший фестиваль «Yavoriv Family Day”...>> Львівщина отримала майже два мільйони гривень на виплату допомоги дітям-сиротам...>> В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода...>> На Сокальщині відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям...>> Українці зможуть оформити право на власне будівництво онлайн...>> 25 Book Forum: оприлюднено офіційну програму заходу...>> “Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...>> З нового навчального року на Львівщині запрацює академія боксу імені Андрія Котельника...>> Обговорення законопроектів з питань, які стосуються лісової галузі...>> Свято під вибухи снарядів. Волонтери з Львівщини повернулись з 40-ої поїздки на передову...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
«З червня зробили найскладніший об’єм робіт — це ділянка 102 м, де є плавун», — А. Садовий про ремонт вул. Замарстинівської...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У німецькому Хемніці нові сутички через убивство німця, є травмовані...
28-08-2018, 09:44  >>> 
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі...
27-08-2018, 07:01  >>> 
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку...
21-08-2018, 08:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
“Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...
28-08-2018, 13:48  >>> 
“1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, це вияв довіри до нашої медицини”, - Ірина Микичак...
27-08-2018, 20:12  >>> 
“Наша мета - створити сильну інституцію сімейних лікарів, які станують нашими амбасадорами”, – Уляна Супрун...
27-08-2018, 20:10  >>> 

Держприкордонслужба ініціює збільшення грошового утримання для персоналу

Суспільство | 28-08-2018, 09:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    


Державна прикордонна служба України вишукує можливості для збільшення мінімального грошового утримання. Про це повідомив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.
«У 2014 році, з початком російської агресії мінімальне грошове утримання прикордонника складало біля 1400 гривень. Зараз ми ведемо мову про нижчий рівень у 8 тисяч гривень, але і цього в сучасних умовах вже недостатньо», - зазначив керівник прикордонного відомства.
Петро Цигикал відмітив, що Адміністрація Держприкордонслужби звернулася до Кабінету Міністрів України та інших компетентних центральних органів виконавчої влади з проханням вишукати можливість задля збільшення із жовтня мінімального рівня грошового утримання для прикордонників.
«Ми розраховуємо на підтримку, адже наші підрозділи щодня, так само як і Збройні сили України, Національна гвардія та інші правоохоронні органи виконують завдання із відновлення територіальної цілісності держави. Сподіваємося, що спільними діями нам вдасться гарантувати підвищення рівня грошового утримання відсотків на 30%», - сказав Голова Держприкордонслужби.
   Новини по темі: Суспільство
«Щаслива родина – квітуча Україна!» – на Яворівщині відбувся перший фестиваль «Yavoriv Family Day”...
28-08-2018, 13:52  >>> 
Львівщина отримала майже два мільйони гривень на виплату допомоги дітям-сиротам...
28-08-2018, 13:51  >>> 
В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода...
28-08-2018, 13:51  >>> 
Українці зможуть оформити право на власне будівництво онлайн...
28-08-2018, 13:49  >>> 
Свято під вибухи снарядів. Волонтери з Львівщини повернулись з 40-ої поїздки на передову...
28-08-2018, 12:52  >>> 
Яка відповідальність передбачена за несплату або несвоєчасну сплату плати за землю ФО (громадянином)?...
28-08-2018, 12:51  >>> 
В Україні удосконалено порядок вивезення дітей за кордон...
28-08-2018, 12:50  >>> 
   АктуальноАктуально
На Бродівщині відзначили День авіації України...
25-08-2018, 19:56  >>> 
На параді у Києві показали "Джавеліни" та "Ятаган"...
24-08-2018, 13:45  >>> 
Вночі після негоди частина Києва пішла під воду...
16-08-2018, 07:19  >>> 
   ПолітикаПолітика
В РФ заявляють, що Україна відмовляється обміняти затриманих у Криму моряків...
28-08-2018, 08:16  >>> 
Фріланд скасувала візит до України...
28-08-2018, 06:47  >>> 
РФ направила до берегів Сирії найпотужніше угруповання бойових кораблів...
28-08-2018, 06:44  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Понад 3,3 млрд грн сплатили до Зведеного бюджету підприємства переробної промисловості Львівщини у січні-липні 2018 року...
28-08-2018, 11:24  >>> 
Українська делегація здійснили візит до Королівства Нідерланди у рамках проекту «Зміцнення управління міграцією та притулком в Україні»...
28-08-2018, 10:37  >>> 
США і Мексика погодили нову торговельну угоду без Канади...
28-08-2018, 06:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Щаслива родина – квітуча Україна!» – на Яворівщині відбувся перший фестиваль «Yavoriv Family Day”...
28-08-2018, 13:52  >>> 
Львівщина отримала майже два мільйони гривень на виплату допомоги дітям-сиротам...
28-08-2018, 13:51  >>> 
В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода...
28-08-2018, 13:51  >>> 
   ВладаВлада
Трамп виступив з короткою заявою в пам'ять про Маккейна...
28-08-2018, 06:48  >>> 
Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ...
27-08-2018, 07:08  >>> 
Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна...
24-08-2018, 11:48  >>> 
   КультураКультура
25 Book Forum: оприлюднено офіційну програму заходу...
28-08-2018, 13:49  >>> 
Культурні цінності: переміщення через митний кордон України...
28-08-2018, 11:25  >>> 
VIІ «Фестиваль Партнерства» 7-9 вересня 2018 року...
28-08-2018, 10:39  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:52 «Щаслива родина – квітуча Україна!» – на Яворівщині відбувся перший фестиваль «Yavoriv Family Day”
13:51 Львівщина отримала майже два мільйони гривень на виплату допомоги дітям-сиротам
13:51 В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода
13:50 На Сокальщині відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям
13:49 Українці зможуть оформити право на власне будівництво онлайн
13:49 25 Book Forum: оприлюднено офіційну програму заходу
13:48 “Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський
13:47 З нового навчального року на Львівщині запрацює академія боксу імені Андрія Котельника
13:46 Обговорення законопроектів з питань, які стосуються лісової галузі
12:52 Свято під вибухи снарядів. Волонтери з Львівщини повернулись з 40-ої поїздки на передову

   Анонси
У вересні вперше у Львові пройдуть перегони «Гонки Націй»...
27-08-2018, 18:23  >>> 
Зареєструй свою команду на студентський ідеатон у межах Forum 451e: виріши реальну проблему міста...
27-08-2018, 18:22  >>> 
Нік Вуйчич вперше приїжджає до Львова...
27-08-2018, 18:21  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования