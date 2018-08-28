|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
| Здоров'я
|
|“Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...
|28-08-2018, 13:48
| >>>
|“1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, це вияв довіри до нашої медицини”, - Ірина Микичак...
|27-08-2018, 20:12
| >>>
|“Наша мета - створити сильну інституцію сімейних лікарів, які станують нашими амбасадорами”, – Уляна Супрун...
|27-08-2018, 20:10
| >>>
|
|
|
Держприкордонслужба ініціює збільшення грошового утримання для персоналу
|Суспільство | 28-08-2018, 09:42
| 0 76
|
Державна прикордонна служба України вишукує можливості для збільшення мінімального грошового утримання. Про це повідомив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.
«У 2014 році, з початком російської агресії мінімальне грошове утримання прикордонника складало біля 1400 гривень. Зараз ми ведемо мову про нижчий рівень у 8 тисяч гривень, але і цього в сучасних умовах вже недостатньо», - зазначив керівник прикордонного відомства.
Петро Цигикал відмітив, що Адміністрація Держприкордонслужби звернулася до Кабінету Міністрів України та інших компетентних центральних органів виконавчої влади з проханням вишукати можливість задля збільшення із жовтня мінімального рівня грошового утримання для прикордонників.
«Ми розраховуємо на підтримку, адже наші підрозділи щодня, так само як і Збройні сили України, Національна гвардія та інші правоохоронні органи виконують завдання із відновлення територіальної цілісності держави. Сподіваємося, що спільними діями нам вдасться гарантувати підвищення рівня грошового утримання відсотків на 30%», - сказав Голова Держприкордонслужби.
|
|