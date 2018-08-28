ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА ВИКРИЛИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 28-08-2018, 10:40 0 71



Учора ввечері, у пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення до Румунії сигарет.

Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 30-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Фольксваген». Майже 250 пачок сигарет різних марок чоловік спробував приховав у спеціально виготовленому тайнику, що був розташований у пустотілому просторі коробки перемикання передач. Правопорушника прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками та співробітниками управління захисту економіки огляду транспортного засобу.

Сигарети в українця вилучили та оцінили у 8727 гривень. Також чоловік позбувся й свого авто, сума оцінки якого склала більше 51 тисячі гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



