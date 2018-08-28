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ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА ВИКРИЛИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ
|Суспільство | 28-08-2018, 10:40
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Учора ввечері, у пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення до Румунії сигарет.
Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 30-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Фольксваген». Майже 250 пачок сигарет різних марок чоловік спробував приховав у спеціально виготовленому тайнику, що був розташований у пустотілому просторі коробки перемикання передач. Правопорушника прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками та співробітниками управління захисту економіки огляду транспортного засобу.
Сигарети в українця вилучили та оцінили у 8727 гривень. Також чоловік позбувся й свого авто, сума оцінки якого склала більше 51 тисячі гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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