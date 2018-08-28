В Україні удосконалено порядок вивезення дітей за кордон Суспільство | 28-08-2018, 12:50 0 60



Сьогодні, 28 серпня 2018 року, набрав чинності Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання», який було прийнято Верховною Радою України 03 липня 2018 року.

А 22 серпня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 619 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», яка набирає чинності також відсьогодні.

Метою внесення змін до законодавства у цій сфері, в першу чергу, є захист прав дітей. Водночас, аби врахувати інтереси обох з батьків удосконалено норму законопроекту щодо виїзду за кордон дитини, яка проживає в неповній родині.

Відповідно до запропонованих змін той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше 4 місяців. При цьому законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

Варто зазначити, що раніше для цього потрібно було отримати нотаріальний дозвіл, чим часто користувалися боржники і шантажували колишніх дружину чи чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів.

Також варто зауважити, що у зв’язку із змінами у цьому пункті, збалансовано права обох батьків. Тобто право виїхати ненадовго за межі України з малюком також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Проте лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів.

Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. В іншому випадку за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд.

Зауважимо, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.

До того ж, якщо на громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження становить 1 рік, окрім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків.

