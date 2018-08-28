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Свято під вибухи снарядів. Волонтери з Львівщини повернулись з 40-ої поїздки на передову

Суспільство | 28-08-2018, 12:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    


Від Старобільська до Маріуполя – вкотре волонтери львівської «Самооборони» пройшли лінію фронту, щоб передати нашим бійцям найнеобхідніше.

Вже не вперше львівські волонтери відвідують наших захисників на великі християнські та державні свята. Бо де, як не на передовій, усвідомлюєш ціну незалежності. Та і для бійців кожен приїзд волонтерів – додаткова підтримка та доказ єдності народу і армії.

Запасні частини до автомобілів, засоби гігієни, іменні передачі, домашні вареники, листи від дітей були передані захисникам на передовій лінії фронту. Окремий подарунок отримали військовослужбовці новокалинівської бригади армійської авіації – спеціалізований мікроавтобус.

Львів’яни зустрічались не лише зі своїми земляками, які несуть нелегку бойову службу, але й з місцевим волонтерами. Як розповіли мешканки Старобільська пані Олена та пані Ольга, вони з перших днів війни надають допомогу нашим воїнам та відстоюють все українське на рідній землі.
«Нам не легко це давалось на перших порах, відчувався вплив російської пропаганди. Та нині переважна більшість мешканців Луганщини вже зрозуміли, хто насправді розв’язав цю війну, і кого та що боронить українська армія. А це вже великий прогрес», - зазначила пані Олена.

Попри постійні обстріли #намсвоєробити пише про черговий приїзд львівських волонтерів відомий волонтер з Луганщини Юрій Шибков на своїй сторінці в фейсбук:
https://www.facebook.com/yurij.shibkov/posts/2108858955853128?__xts__%5B0%5D=68.ARByiGyzgOGppok4sKn9EodPUJg2e3fo1jqAeH8hqTt_c60A85e8BbzFI3lalLgsjn7hz62FDgJsdE5GAkdTg-mYLHnGt5q9gywBLpnKJDev2DnCFLhMfUKGpXBP-PlrLfalFU0&__tn__=-R

Мікроавтобус для виконання службових завдань отримала новокалинівська бригада армійської авіації від народного депутата Ярослава Дубневича, який також традиційно особисто долучився до поїздки львівських волонтерів.

Як зазначив командир частини Олександр Новіков, автомобіль їм вкрай необхідний. «Цей мікроавтобус не лише, при потребі доставлятиме військовослужбовців до шпиталів, а й допомагатиме виконувати оперативні завдання», - зазначив він.

«Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати завжди нашому українському війську. Бо українська армія і український народ єдині. Саме волонтерський рух є свідченням цьому. Ми всі прагнемо, щоб наше військо стало максимально модернізованим, максимально підготовленим дати відсіч ворогу і звільнити увесь український край. А це і український Донбас, і український Крим», наголосив Ярослав Дубневич.

Нагадаємо, це вже 15-та одиниця автомобільної техніки, передана нардепами Богданом та Ярославом Дубневичами за останні півтора року нашим захисникам на передову.
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