Українці зможуть оформити право на власне будівництво онлайн

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 29/08/2018 На вулиці Північній впорядкували перевантажувальну станцію...>> В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка - Новосілки - Опарські...>> “Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю...>> У Львівській ОДА на супроводі перебуває 48 підприємств-експортерів...>> Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку...>> В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...>> Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...>> Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів...>> З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки...>> До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
«З червня зробили найскладніший об’єм робіт — це ділянка 102 м, де є плавун», — А. Садовий про ремонт вул. Замарстинівської...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У німецькому Хемніці нові сутички через убивство німця, є травмовані...
28-08-2018, 09:44  >>> 
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі...
27-08-2018, 07:01  >>> 
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку...
21-08-2018, 08:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За тиждень на кір захворіли більше 500 людей - МОЗ...
29-08-2018, 05:16  >>> 
“Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...
28-08-2018, 13:48  >>> 
“1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, це вияв довіри до нашої медицини”, - Ірина Микичак...
27-08-2018, 20:12  >>> 

Українці зможуть оформити право на власне будівництво онлайн

Суспільство | 28-08-2018, 13:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

В Україні запрацювала перша автоматизована електронна адміністративна послуга – реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта.
Зокрема, це стосується будівництва приватних, садових та дачних будинків заввишки не більше двох поверхів та площею до 300 м², а також господарських будівель та споруд, гаражів.
Новий сервіс дозволяє українцям, не виходячи з дому, за декілька хвилин оформити право на власне будівництво без участі посадових осіб. Адже нова е-послуга надається повністю в автоматичному режимі: користувачі заповнюють електронну форму, програма миттєво обробляє внесені дані та надсилає відповідь про реєстрацію повідомлення.
Сервіс передбачає електронну взаємодію з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Мін’юсту. Користувачам не потрібно власноруч вносити у форму відомості про земельну ділянку, на якій планується будівництво. Достатньо вказати кадастровий номер. 
Новий формат отримання адмінпослуги дозволяє українцям зручно, швидко та прозоро розпочати власне будівництво.
Як скористатися послугою?
Електронні послуги у сфері будівництва доступні на оновленому Урядовому у розділі «Електронні послуги», а також – на сайті електронних сервісів ДАБІ.
Щоб зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта потрібні:
електронний цифровий підпис,
оформлене право власності на земельну ділянку,
будівельний паспорт.
У разі виникнення питань, отримати консультацію можна за номером телефонної «гарячої» лінії ДАБІ : 0 800 210 011.
   Новини по темі: Суспільство
В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...
29-08-2018, 18:03  >>> 
Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...
29-08-2018, 17:53  >>> 
Вирощування високопродуктивних дубових насаджень...
29-08-2018, 14:28  >>> 
У Яворові урочисто зустріли легендарну 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила...
29-08-2018, 13:59  >>> 
Учора в смт Брюховичі було виявлено 4 артснаряди часів Другої світової війни...
29-08-2018, 10:38  >>> 
МВС: Поліції здався бойовик, що охороняв захоплену будівлю СБУ з полоненими...
29-08-2018, 10:36  >>> 
70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь...
29-08-2018, 10:30  >>> 
   АктуальноАктуально
Матеріали "гарячої лінії"...
29-08-2018, 11:18  >>> 
У Греції загорівся пором з тисячею людей на борту...
29-08-2018, 10:26  >>> 
На Бродівщині відзначили День авіації України...
25-08-2018, 19:56  >>> 
   ПолітикаПолітика
Україна посилить захист Азовського моря і відпрацьовує оборону з Чорного...
29-08-2018, 10:33  >>> 
Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців...
29-08-2018, 10:32  >>> 
ЗМІ Литви співпрацюватимуть з урядом для протидії хакерам...
29-08-2018, 08:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки...
29-08-2018, 16:36  >>> 
До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються...
29-08-2018, 15:24  >>> 
Нюанси безоплатного отримання фізичною особою корпоративних прав...
29-08-2018, 14:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...
29-08-2018, 18:03  >>> 
Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...
29-08-2018, 17:53  >>> 
Вирощування високопродуктивних дубових насаджень...
29-08-2018, 14:28  >>> 
   ВладаВлада
Трамп виступив з короткою заявою в пам'ять про Маккейна...
28-08-2018, 06:48  >>> 
Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ...
27-08-2018, 07:08  >>> 
Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна...
24-08-2018, 11:48  >>> 
   КультураКультура
“Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю...
29-08-2018, 18:06  >>> 
Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку...
29-08-2018, 18:04  >>> 
Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів...
29-08-2018, 16:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:07 На вулиці Північній впорядкували перевантажувальну станцію
18:07 В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка - Новосілки - Опарські
18:06 “Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю
18:05 У Львівській ОДА на супроводі перебуває 48 підприємств-експортерів
18:04 Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку
18:03 В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»
17:53 Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок
16:43 Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів
16:36 З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки
15:24 До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються

   Анонси
Львівський музей історії релігії запрошує на виставку «ПРАВОСЛАВ’Я ART»...
29-08-2018, 14:42  >>> 
Шановні краяни!...
28-08-2018, 17:56  >>> 
У вересні вперше у Львові пройдуть перегони «Гонки Націй»...
27-08-2018, 18:23  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования