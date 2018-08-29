В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода Суспільство | 28-08-2018, 13:51 0 99

На Львівщині тривають ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

"Уже завершені ремонтні роботи на окремій ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141515 Славське — Вигода", - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Відтак, підрядна організація виконала роботи з влаштування основи ЩПС, вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, що роботи відбулися за рахунок коштів державного дорожнього фонду та коштів місцевого бюджету селищної ради.

