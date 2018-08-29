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В області завершили ремонт окремої ділянки дороги Славське - Вигода
|Суспільство | 28-08-2018, 13:51
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На Львівщині тривають ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
"Уже завершені ремонтні роботи на окремій ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141515 Славське — Вигода", - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.
Відтак, підрядна організація виконала роботи з влаштування основи ЩПС, вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.
Нагадаємо, що роботи відбулися за рахунок коштів державного дорожнього фонду та коштів місцевого бюджету селищної ради.
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