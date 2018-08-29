Львівщина отримала майже два мільйони гривень на виплату допомоги дітям-сиротам Суспільство | 28-08-2018, 13:51 0 111

У серпні Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кошти виплатили батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1 млн 963 тис грн.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис, отримані кошти скерували з обласного міським і районним бюджетам для використання за цільовим призначенням.

Загалом від початку року Львівщина отримала таку соціальну допомогу в сумі - 15 млн 126 тис грн.

