«Щаслива родина – квітуча Україна!» – на Яворівщині відбувся перший фестиваль «Yavoriv Family Day” Суспільство | 28-08-2018, 13:52 0 132

Днями у м. Яворів організували аж три масштабні заходи – Перший районний родинний фестиваль «Yavoriv Family Day” під гаслом: «Щаслива родина – квітуча Україна!», Третій фестиваль Яворівської забавки та гастротур «Свято Вареника».

Господині Яворівського району наліпили вареників з різними начинками та інші яворівські смаколики. Діток забавляли аніматори - герої улюблених казок тамультфільмів.

Гості фестивалю брали участь у майстер-класах з розпису Яворівської забавки,виготовлення ляльки-мотанки та розпису пряника, а наймолодші – каталися на гойдалці та конику з возом.

Усі охочі робили яскраві знімки на трьох фотозонах з логотипом заходу. Дійство супроводжувала концертна програма у виконанні колективів з Яворівщини, а також шоу мильних бульбашок, конкурси і флешмоби, майстер-класи.

На завершення відбулось дефіле конкурсанток фестивалю моди і краси «Принцеса Яворівщини» у давніх одностроях.



