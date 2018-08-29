У Жовківському районі триває ремонт автомобільних доріг Суспільство | 28-08-2018, 19:09 0 142

На Львівщині тривають ремонтні роботи автомобільних доріг місцевого значення загального користування.

У Жовківському районі завершили влаштування шару асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі місцевого значення загального користування С140616 Любеля-Крехів в межах с. Кунин.

Роботи здійснювались підрядною організацією ПП "Рома".

Зазначимо, що ремонтні роботи цієї автомобільної дороги виконують за рахунок коштів, передбачених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

