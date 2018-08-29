Завтра почне діяти спеціальна процедура виїзду закордон з дитиною, яка після розлучення проживає з одним з батьків

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 29/08/2018 На вулиці Північній впорядкували перевантажувальну станцію...>> В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка - Новосілки - Опарські...>> “Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю...>> У Львівській ОДА на супроводі перебуває 48 підприємств-експортерів...>> Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку...>> В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...>> Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...>> Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів...>> З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки...>> До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
«З червня зробили найскладніший об’єм робіт — це ділянка 102 м, де є плавун», — А. Садовий про ремонт вул. Замарстинівської...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У німецькому Хемніці нові сутички через убивство німця, є травмовані...
28-08-2018, 09:44  >>> 
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі...
27-08-2018, 07:01  >>> 
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку...
21-08-2018, 08:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За тиждень на кір захворіли більше 500 людей - МОЗ...
29-08-2018, 05:16  >>> 
“Львівщина – регіон, де успішно реалізують реформи, зокрема медичну”, - Ростислав Замлинський...
28-08-2018, 13:48  >>> 
“1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, це вияв довіри до нашої медицини”, - Ірина Микичак...
27-08-2018, 20:12  >>> 

Завтра почне діяти спеціальна процедура виїзду закордон з дитиною, яка після розлучення проживає з одним з батьків

Суспільство | 28-08-2018, 19:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    

На початку липня Верховна Рада прийняла пакет законів, однією з найбільш резонансних норм якого став виїзд дитини, яка проживає у неповній родині, за кордон. Дана норма вступить в силу вже 29 серпня. Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.
Вже з лютого батьки, які проживають з дитиною, отримали змогу без перешкод виїжджати за кордон з дитиною, якщо другий з батьків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців.
Відтепер безперешкодно поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна буде, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей – цей строк скорочено до 3 місяців.
Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць.
Які документи вам знадобляться? Для виїзду за межі країни треба взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості. При перетині кордону пред’явити цю довідку співробітникам прикордонної служби.
Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці – необхідно також пред’явити документи, які підтверджують хворобу дитини.
Розробляючи другий пакет законів, передбачена можливість для батьків та матерів безперешкодно виїхати з дитиною за кордон без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі сплати аліментів, строком до 1 місяця для відпочинку, лікування, спортивних змагань чи навчання.
Більше того, урівняно в правах обох батьків. Тобто з дитиною може виїхати як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо.
Для того, щоб вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною, без дозволу іншого, перш за все, необхідно наголосити, що вивезти дитину може лише матір чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки.
За виконання першої умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України.
У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки покидає територію України. Єдиний виняток з цього правила – відсутність інформації про місце проживання другого з батьків.
При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду про визначення місця проживання дитини або відповідний висновок органу опіки і піклування.
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.
Батько чи матір, які проживають окремо, мають право на виїзд малюка за кордон. Для цього слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення до того з батьків, з ким дитина проживає.
Якщо дозвіл не наданий впродовж 10 днів з моменту, коли ви отримали відмітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду.
В порядку спрощеного позовного провадження (за скороченою процедурою) суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон беззгоди другого з батьків.
При виїзді з України прикордонникам треба буде показати згоду другого з батьків на вивезення дитини або відповідне рішення суду.
Повернутися в Україну треба до завершення строку, який вказаний у дозволі або визначений у рішенні суду.
Аби збалансувати права й обов’язки батьків встановленореальну відповідальність для порушників.
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а це від 1700 до 3400 гривень.
Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною.
Отже, з моменту вступу в силу норми, діти матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання. І не бути заручниками шантажу або суперечок між колишніми чоловіком та дружиною.
   Новини по темі: Суспільство
В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...
29-08-2018, 18:03  >>> 
Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...
29-08-2018, 17:53  >>> 
Вирощування високопродуктивних дубових насаджень...
29-08-2018, 14:28  >>> 
У Яворові урочисто зустріли легендарну 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила...
29-08-2018, 13:59  >>> 
Учора в смт Брюховичі було виявлено 4 артснаряди часів Другої світової війни...
29-08-2018, 10:38  >>> 
МВС: Поліції здався бойовик, що охороняв захоплену будівлю СБУ з полоненими...
29-08-2018, 10:36  >>> 
70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь...
29-08-2018, 10:30  >>> 
   АктуальноАктуально
Матеріали "гарячої лінії"...
29-08-2018, 11:18  >>> 
У Греції загорівся пором з тисячею людей на борту...
29-08-2018, 10:26  >>> 
На Бродівщині відзначили День авіації України...
25-08-2018, 19:56  >>> 
   ПолітикаПолітика
Україна посилить захист Азовського моря і відпрацьовує оборону з Чорного...
29-08-2018, 10:33  >>> 
Facebook вперше видалив сторінки високопосадовців...
29-08-2018, 10:32  >>> 
ЗМІ Литви співпрацюватимуть з урядом для протидії хакерам...
29-08-2018, 08:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки...
29-08-2018, 16:36  >>> 
До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються...
29-08-2018, 15:24  >>> 
Нюанси безоплатного отримання фізичною особою корпоративних прав...
29-08-2018, 14:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»...
29-08-2018, 18:03  >>> 
Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок...
29-08-2018, 17:53  >>> 
Вирощування високопродуктивних дубових насаджень...
29-08-2018, 14:28  >>> 
   ВладаВлада
Трамп виступив з короткою заявою в пам'ять про Маккейна...
28-08-2018, 06:48  >>> 
Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ...
27-08-2018, 07:08  >>> 
Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна...
24-08-2018, 11:48  >>> 
   КультураКультура
“Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю...
29-08-2018, 18:06  >>> 
Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку...
29-08-2018, 18:04  >>> 
Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів...
29-08-2018, 16:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:07 На вулиці Північній впорядкували перевантажувальну станцію
18:07 В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка - Новосілки - Опарські
18:06 “Вітер На-Дії 2018”: оприлюднено програму та понад 50 ключових спікерів Фестивалю
18:05 У Львівській ОДА на супроводі перебуває 48 підприємств-експортерів
18:04 Мистецькі колективи Яворівщини презентували свою творчість на Сорочинському ярмарку
18:03 В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!»
17:53 Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок
16:43 Археологи дослідять частину Радехівського та Старосамбірського районів
16:36 З 11 вересня 2018 року діятимуть виключно нові бюджетні рахунки
15:24 До податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі не включаються

   Анонси
Львівський музей історії релігії запрошує на виставку «ПРАВОСЛАВ’Я ART»...
29-08-2018, 14:42  >>> 
Шановні краяни!...
28-08-2018, 17:56  >>> 
У вересні вперше у Львові пройдуть перегони «Гонки Націй»...
27-08-2018, 18:23  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования