Курс свідомих «Включайся!»: триває перший тренінговий день Суспільство | 28-08-2018, 19:12 0 111

Сьогодні, 28 серпня, розпочався спільний проект департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації, управління патрульної поліції Львівської області та ГО «Курси першої домедичної допомоги САВ» - Курс свідомих «Включайся».

В перший день тренінгу учасники освоїли поняття стресу і стресостійкості та практикували ефективну самооборону.

Анна Лозова, психолог, тренер з ефективної комунікації, сертифікований практик/майстер NLP - допомагала учасникам розвинути навички свідомого керування стресом, навчитися використовувати внутрішні ресурси та зрозуміти природу виникнення стресу.

Також учасники пройшли тест на стресостійкість та вивчали різмоманітні інструменти управління стресом – техніки дихання та фізичного розслаблення, «рефреймінгу», «субмодальності» і «позитивного мислення».

«Справа не в тому, щоб позбавитися від стресу, а навчитися на нього реагувати», - наголосила Анна Лозова.

У другій половині дня з учасниками працювали інспектори відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львівській області – Богдана Лефменко, Ольга Яремчук та Дмитро Олійник.

Навчання з ефективної самооборони включало теоретичну та практичну складову. Молодь мала змогу дізнатися юридичні моменти допустимих меж самооборони та пройти навчання із основ самозахисту та уникнення небезпеки. Зокрема, учасники відпрацьовували звільнення від захватів з різних позицій, вміння страхувати себе від різного роду падінь та застосування підручних засобів для самозахисту.

Нагадаємо, що завтра молодь пройде комплексне навчання із надання домедичної допомоги, яке проведуть спеціалісти ГО «Курси перщої домедичної допомоги САВ».

