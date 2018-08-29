«Міста — це турбореактивні двигуни, які можуть вивести країну на новий рівень розвитку», — Андрій Садовий Суспільство | 28-08-2018, 21:49 0 135 Львів поглиблює співпрацю з містами України. Сьогодні у Миколаєві стартувала чергова дискусія у межах програми з обміну досвідом Urban Talks. Захід, спрямований на поглиблення товариського діалогу, розпочав міський голова Андрій Садовий, який презентував стратегію ідентичності Львова.



«Я працюю міським головою 12 років, та за цей час не пригадую жодного разу, щоб керівники держави давали містам поради, — каже Андрій Садовий. — Насправді ж, у світі — зовсім по-іншому. Там є спеціальні інституції, які допомагають містам. Тож, якщо ми маємо відповідний досвід, чому не можемо бути корисними для інших міст, ділитись із ними успішними практиками? Адже саме міста — це турбореактивні двигуни, які можуть вивести країну на новий рівень розвитку. Навіщо винаходити ровер, якщо багато речей вже зроблено добре, але можна зробити їх ще краще?».



Міський голова також розповів про враження від Миколаєва та підкреслив його великий туристичний потенціал.



«Востаннє я був у Миколаєві 4 роки тому. І я вражений, наскільки сильно змінилось за цей час місто. Миколаїв має такий потенціал, що до нього інші міста скоро приїжджатимуть вчитися», — підкреслив мер Львова.



Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ініціативи Urban Talks — надважливі для українських міст, адже обмін досвідом — це основа розвитку.



«Ми всі знаємо, що найкоротший шлях із однієї точки до іншої — це, звичайно, пряма, — додає міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. — Ми звикли до цього, тож вимагаємо швидких рішень, хочемо швидких результатів. Але за необдуманого аналізу зазвичай виходить поганий результат. Саме собою стається тільки те, що руйнується, ламається чи псується. Водночас, потрібні неймовірні зусилля, аби це все змінити. Цитуючи Стіва Джобса: усі гарні ідеї вже давно скопійовані, а геніальні — вкрадені. Тож давайте копіювати один в одного, аби прискорити розвиток. Дякую Львову за ініціативу».



Нагадаємо, Urban Talks Львів & Миколаїв — це дискусійна платформа, спрямована на налагодження співпраці між українськими містами та обмін корисним досвідом. У програмі — доповіді про стратегії та екосистеми міст, архітектурні принципи та спільну роботу над розвитком із мешканцями. Це вже 15-те місто в межах проекту. Раніше такі обміни досвідом відбулися в Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Краматорську, Слов’янську, Запоріжжі, Маріуполі, Нікополі, Дніпрі та Херсоні.

