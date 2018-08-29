ООС: Бойовики порушили тишу у перший же день "шкільного перемир'я" Суспільство | 29-08-2018, 08:11 0 86



Минулої доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 29 серпня.



"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із танків, ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 і 120 мм.



Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", - наголосили у штабі.



"У районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів.



Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків", - підкреслили у прес-центрі.



"При загостренні ситуації підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника", - йдеться у звіті.



За даними розвідки, 3 окупантів знищено.



Уночі бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове і Талаківка.



Як повідомлялось, Тристороння контактна група за участі бойовиків оголосила про припинення вогню з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком навчального року.



