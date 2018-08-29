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ООС: Бойовики порушили тишу у перший же день "шкільного перемир'я"
|Суспільство | 29-08-2018, 08:11
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Минулої доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 29 серпня.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із танків, ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 і 120 мм.
Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", - наголосили у штабі.
"У районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів.
Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків", - підкреслили у прес-центрі.
"При загостренні ситуації підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника", - йдеться у звіті.
За даними розвідки, 3 окупантів знищено.
Уночі бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове і Талаківка.
Як повідомлялось, Тристороння контактна група за участі бойовиків оголосила про припинення вогню з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком навчального року.
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