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Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині, багато постраждалих
|Суспільство | 29-08-2018, 10:25
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|В турецькій Анталії потрапив в аварію автобус з російськими туристами, щонайменше 11 росіян постраждали.
ДТП сталася у середу вранці, повідомило видання Milliyet.
В автобусі, який віз туристів з Белека в аеропорт, перебували 25 громадян Росії. ДТП сталася, коли у нього в'їхав вантажний автомобіль. Внаслідок аварії автобус з’їхав у водний канал.
В результаті аварії водії двох транспортних засобів отримали поранення. Усіх потерпілих госпіталізували у різні лікарні Анталії. Решту туристів відвезли в аеропорт іншим транспортом.
На місце прибули поліцейські, а також бригади пожежників та швидка допомога.
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