Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині, багато постраждалих Суспільство | 29-08-2018, 10:25 0 57 В турецькій Анталії потрапив в аварію автобус з російськими туристами, щонайменше 11 росіян постраждали.



ДТП сталася у середу вранці, повідомило видання Milliyet.



В автобусі, який віз туристів з Белека в аеропорт, перебували 25 громадян Росії. ДТП сталася, коли у нього в'їхав вантажний автомобіль. Внаслідок аварії автобус з’їхав у водний канал.







В результаті аварії водії двох транспортних засобів отримали поранення. Усіх потерпілих госпіталізували у різні лікарні Анталії. Решту туристів відвезли в аеропорт іншим транспортом.



На місце прибули поліцейські, а також бригади пожежників та швидка допомога.