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Погіршення погоди: грози й шквали вітру в половині областей
|Суспільство | 29-08-2018, 10:27
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29 серпня у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометрцентр.
По Києву в середу місцями гроза, шквали 15-20 м/с. Дощ іде ще з ночі.
По Київській області до кінця доби – гроза.
При цьому впродовж 29-31 серпня та 1-4 вересня у південних, східних, центральних областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. .
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