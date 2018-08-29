Погіршення погоди: грози й шквали вітру в половині областей Суспільство | 29-08-2018, 10:27 0 70



29 серпня у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с.



Про це повідомляє Український гідрометрцентр.



По Києву в середу місцями гроза, шквали 15-20 м/с. Дощ іде ще з ночі.



По Київській області до кінця доби – гроза.



При цьому впродовж 29-31 серпня та 1-4 вересня у південних, східних, центральних областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. .

