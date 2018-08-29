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70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь
|Суспільство | 29-08-2018, 10:30
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Від початку цієї доби спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню на сході України.
Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє прес-служба місії.
"Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", – заявив Хуг.
OSCE SMM Ukraine
@OSCE_SMM
Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам…
29 серпня 2018, 08:39
Вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".
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