70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь Суспільство | 29-08-2018, 10:30 0 78



Від початку цієї доби спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню на сході України.



Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє прес-служба місії.



"Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", – заявив Хуг.

OSCE SMM Ukraine

@OSCE_SMM



Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам…

29 серпня 2018, 08:39



Вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".

