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МВС: Поліції здався бойовик, що охороняв захоплену будівлю СБУ з полоненими
|Суспільство | 29-08-2018, 10:36
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До поліції міста Селидове Донецької області прийшов з повинною колишній бойовик, який охороняв захоплену в Донецьку будівлю СБУ, де окупанти тримали полонених.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
За її даними, в 2014 році чоловік зі зброєю чергував у "групі швидкого реагування" в окупованому Донецьку, охороняючи адміністративні будівлі. Там він став свідком знущань бойовиків над українськими полоненими та власними підлеглими.
"Все це змінило його думку про "руський мир", і він здав зброю, форму та повернувся в Новогродівку, прослуживши близько трьох місяців", - розповідають у прес-службі.
Як повідомляється, у рідному місті чоловік прожив 4 роки, поки "не побачив в новинах, що такі самі рядові учасники НЗФ, як він, розпочали нове життя без покарання завдяки добровільній здачі до поліції". Так він і зробив.
У поліції нагадують, що згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.
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