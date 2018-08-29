Учора в смт Брюховичі було виявлено 4 артснаряди часів Другої світової війни Суспільство | 29-08-2018, 10:38 0 91 Як інформують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, учора, 28 серпня, в смт. Брюховичі мешканцями було виявлено 4 артснаряди часів Другої світової війни.



Так, о 9.30 год. у смт Брюховичі на вул. Львівській, б/н, місцевим мешканцем під час прогулянки виявлено 3 од. артснарядів часів Другої світової війни. Місце події було огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів.



А 15.30 год. у смт Брюховичі на вул. Незалежності України, б/н, місцевим мешканцем під час прогулянки виявлено 1 артснаряд часів Другої світової війни. Місце події туж було огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

