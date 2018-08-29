У Яворові урочисто зустріли легендарну 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила Суспільство | 29-08-2018, 13:59 0 74



У середу, 29 серпня, в м. Яворові на площі Ринок відбулася урочиста зустріч 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які повернулися з фронту.



Військовослужбовці колоною пройшлися від постійного місця дислокації, по вулиці Івана Хрестителя, Святоюрській до чільної площі Яворова – Ринок, де їх привітали керівництво області, району, депутати, побратими та волонтери.



«Сьогодні ми зібралися на цій площі, аби вклонитися нашим захисникам, королівській бригаді, за те, що вони мужньо з перших днів російської агресії на Донбасі стримують нашого одвічного ворога. Бажаю нам усім миру, який обов’язково настане і цей день ми наближатимемо разом з вами», - зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



Також голова облради подарував військовим стяг з емблемою бригади короля Данила, який одразу й освятили.



Відтак за особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, патріотизм, вірність військовій присязі та активну громадянську позицію Олександр Ганущин нагородив військовослужбовців Грамотами та Подяками Львівської обласної ради.



Також присутні хвилиною мовчання віддали шану загиблим Героям на Сході країни.