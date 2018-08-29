Вирощування високопродуктивних дубових насаджень Суспільство | 29-08-2018, 14:28 0 75

В ДП «Рава-Руське лісове господарство» насадження дуба звичайного займають 5,3 тис.га, що становить 19% вкритих лісовою рослинністю земель. Радує те, що в останні роки намітилась тенденція до збільшення площ дубових насаджень. За 10 попередніх років в держлісгоспі створено 295 га лісових культур дуба звичайного, при тому, що суцільних зрубів дуба звичайного за цей період було 201 га.

Щоб виростити високопродуктивні культури дуба звичайного проводиться цілий комплекс лісогосподарських заходів. Класична формула вирощування якісних культур дуба звичайного: дуб любить шубу, але відкриту голову. Це означає, що дуб потребує підгінних порід і багато сонячного світла, щоб крона очищалась від сучків, а стовбур був рівний. На практиці це важка багаторічна праця, яка включає наступні кроки: збір якісного насіння, вирощування стандартного садивного матеріалу, сприяння природному поновленню чи садіння лісових культур, догляди за незімкнутими лісовими культурами, освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка, які направлені на створення оптимальних умов для росту дубових насаджень.

На базі Шклівського, Яворівського та Рогізнянського лісництв проведено навчання з вирощування лісових культур дуба звичайного. Відкриваючи семінар, директор лісгоспу Косовський А.П. наголосив на впровадження нових технологій, за якими формують високопродуктивні дубові насадження. Під час огляду лісових ділянок якісних різновікових культур дуба звичайного головний лісничий Музика М.М. більше зупинявся на вже виконаній роботі та набутому досвіду в створенні лісових культур та догляду за ними. В Шклівському лісництві лісничий Гутник М.І. ознайомив учасників семінару з технологією вирощення дуба звичайного в розсаднику лісництва, де на площі 0,38 га вирощується приблизно 200 тис.шт. сіянців. Для досягнення такого результату потрібне дотримування сівозміни, якісний обробіток грунту під посів, вчасний догляд за посівами і профілактика борошнистої роси дуба.

Лісничий Яворівського лісництва Горак М.І. поділився досвідом проведення освітлень та прочищень в дубових насадженнях на ділянці в кварталі 23 виділ 10 площею 1,4 га.

Гарні враження залишились в учасників семінару від огляду різновікових культур дуба звичайного у Рогізнянському лісництві. Лісничий Заник І.Б. поділився власним досвідом вирощування лісових культур дуба звичайного. Насамперед тут відмовились від механізованого обробітку грунту борознуванням. Лісові культури створюються на свіжих незадернілих зрубах крупномірним садивним матеріалом під лопату після маркування площі. Особлива увага приділяється збереженню наявного і наступного природного поновлення при доглядах в незімкнутих лісових культурах. Лісничі, помічники лісничих, інженери відділу лісового господарства побували на розсаднику Рогізнянського лісництва, де на площі 0,35 га вирощується 43 тис.шт. основних лісотвірних порід.

Підводячи підсумки семінару, директор підприємства Косовський А.П. наголосив на збільшенні посадки лісових культур з участю дуба звичайного та перехід на вирощення посадкового матеріалу із закритою кореневою системою.



За інформацією ДП «Рава-Руське лісове господарство»

Львівського ОУЛМГ»



