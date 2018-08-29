Кількість контрабандних сигарет викритих в Одеському порту може сягнути близько 500 тисяч пачок Суспільство | 29-08-2018, 17:53 0 33



Як вже повідомлялося, завдяки проведеним оперативними підрозділами Південного регіонального управління Держприкордонслужби України заходам викрито спробу незаконного переміщення з України до Ізраїлю досить великої партії сигарет. Транспортували їх під виглядом туалетного паперу в контейнері через Одеський порт.



Реалізуючи інформацію прикордонників міжвідомча група з оперативних співробітників Південного регіонального управління Держприкордонслужби, військовослужбовців Одеського прикордонного загону, представників Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції, ГВ БКОЗ СБУ, ДФС та Одеської митниці провела огляд контейнеру. За вантажем туалетного паперу, що займав лише декілька рядів, правоохоронці виявили ящики з сигаретами. За попередніми прогнозами експертів, їх кількість може сягати близько 500 тисяч пачок, а вартість становити щонайменше 15 мільйонів гривень.



В даний час встановлено, що відправником вантажу є чернівецька фірма, яка оформила вантаж на Чернівецькій митниці та направила в Одесу для відправки морським шляхом до Ізраїлю.



Підрахунок вантажу триває. Також проводяться заходи документування і встановлення кола осіб, причетних до незаконної оборудки.



Наголосимо, що Державна прикордонна служба України у тісній взаємодії з іншими правоохоронними структурами продовжує виконання завдань визначених Президентом та Урядом України щодо посилення протидії контрабандній діяльності та організованій злочинності на державному кордоні.