В області завершився 4-й курс свідомих «Включайся!» Суспільство | 29-08-2018, 18:03 0 29

Сьогодні завершився вже 4-й Курс свідомих «Включайся», спрямований на підвищення рівня особистої безпеки молоді.

Під час другого дня учасники пройшли навчання із домедичної допомоги, яке проводили інструктори громадської організації «САВ» Василь Левчук та Марія Кузьмич.

Під час тренінгу молодь засвоїла дії при втраті свідомості, критичних кровотечах, опіках, обмороженнях, удавленні та утопленні. Слухачам наголосили на фізичній, біологічній та юридичній безпеці, що є важливим елементом при наданні домедичної допомоги.

Учасники також проходили маніпуляції на манекенах та виконували дії наближені до реальних умов. Зокрема, практикували серцево-легеневу реанімацію, накладання джгутів, накладання тиснутих пов’язок, визначали стани інфаркту та інсульту.

Нагадуємо, що тренінговий курс цього разу тривав два дні та зібрав учасників із числа молоді з районів Львівської області. Захід є спільним проектом департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації, управління патрульної поліції Львівської області та ГО «Курси першої домедичної допомоги САВ». Цього року запланований ще один етап в осінній період, який збере учасників з районів Львівщини.



