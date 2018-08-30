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Жінки за мир і справедливість: в УКУ міжнародні експертки обговорюють роль жінок у розв’язанні конфліктів

Суспільство | 29-08-2018, 19:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    

Заохочувати жінок до активної громадської позиції, ставати на захист миру і сприяти розв’язанню конфліктів – такою є одна з провідних цілей Міжнародної конференції “Жінки у час конфліктів: Екуменічна діяльність задля миру і справедливості”, яку організовує впродовж 28-31 серпня Лекторій СУА з жіночих студій співпраці з Філософсько-богословським факультетом УКУ та Європейським товариством жінок-дослідниць богослов’я (European Society of Women in Theological Research).
На тлі світових політичних процесів жінки стали активними учасницями громадського життя та ініціаторками суспільних реформ. Під час Майдану українські жінки відіграли важливу роль в організації медичної допомоги, координації гуманітарної допомоги та поширенні інформації з епіцентру подій. У ризикованих ситуаціях вони стали посередниками миротворчих процесів.
«Упродовж війни на сході України багато українських жінок займалися волонтерством, організовували психологічні порадні і надавали консультації місцевим жителям окупованих територій та внутрішньо переміщеним особам. Безпрецедентним для українського контексту є той факт, що серед когорти військових капеланів є також монахиня. Тому миротворчий потенціал жінок є очевидним і про це треба говорити», - зазначає організаторка конференції Галина Теслюк, старша викладачка кафедри біблійних УКУ і координаторка Лекторію СУА з жіночих студій.
Конференція зібрала близько 70 учасниць та доповідачок з різних європейських країн: Хорватії, Словенії, Польщі, Румунії, Чехії, Латвії, Литви, Росії, Нідерландів, Швейцарії, Греції, – які діляться досвідом участі жінок у миротворчих процесах своїх країн. Серед спікерок – також українські науковиці, які представлять учасницям досвід українських жінок під часи двох великих воєн, впродовж тоталітарного періоду в Україні, а також і сьогоденні військового конфлікту на сході України.
У рамках заходу дискутують про роль жінок у важливих суспільно-політичних процесах з богословської перспективи, обговорюють значення релігійних та духовних ресурсів у миротворчих процесах, аналізують теми релігійних та духовних практик, які стали відповіддю жінок у час (пост)конфліктів, а також матимуть місце особисті свідчення жінок, що пережили війну.
«Цей університет перетворився на мій притулок і мою допомогу. Не звинувачуйте мене за те, що я політизую академічний дискурс, - зазначає одна зі спікерів, російська громадська діячка та дисидентка Єлена Волкова. – Коли відбувається кровопролиття на Донбасі, я не можу відсторонити себе від війни. Академічне життя здатне ігнорувати реальність, хоча ми маємо її аналізувати. Або ж якщо не ігноруємо, то створюємо комфортний простір для раціоналізації. Це перетворюється на матеріал для дослідження. Я би радше давала свідчення проти російської влади, аніж виступати тут перед вами. Але академіки і викладачі не можуть зупинити війну», - зазначає одна зі спікерів, російська громадська діячка та дисидентка Єлена Волкова.
За її словами, у російському суспільстві частина жінок перебувають у мовчазній тиші і не здіймають свого голосу проти війни, бо їм погрожують.
«Традиційна сімейна інституція розпадається під пресингом російської політики. Політична патріархізація знищила інститут сім`ї, це модель, коли держава насильно втручається у сім`ю і руйнує її. Руйнує приватні зв’язки у сім`ї. Путін тут виглядає як іронічна фігура нареченого, який одружений з усією країною. Усі жінки для нього – це як жінки гарему. Отож усі люди є просто співмешканцями цього мачо. Він сказав жінкам, що ваші чоловіки не вмерли на війні на Донбасі і вони кажуть: «Так, вони не вмерли». Мачо наказує чоловікам і вони йдуть. Обидві статті підкоряються йому, кремлівському мачо», - розповідає російська громадська діячка.
Ця конференція є платформою для взаємодії та артикуляції про миротворчий потенціал жінок. У богословській площині альтернатив такій конференції поки що немає. Тут зібралися люди, які займаються богословськими дослідженнями теми, яка б, задвалося, є небогословською і нежіночою. Але ми, жінки, є частиною суспільства», - зауважила викладач УКУ Орися Біла.
Жінки є носіями миру і прощення – це можна простежити і в біблійному контексті. У Старому і Новому Завіті є достатньо жіночих постатей, які зіграли доленосну роль у спасінні народу чи у процесах миротворення. Про миротворчий потенціал жінок у Євангелії від Луки розповіла у своїй доповіді Єкатеріні Цалампуні з Греції: «Жінки стають тими, хто проголошує Добру новину. Важливо не те, наскільки часто згадується у Святому Письмі про жінок, але те, наскільки значимим і доленосним було те, що вони зробили. Марія, яка народила Ісуса. Жінка, яка помазала Ісуса єлеєм. Марфа, яка розповіла учням Христа про його воскресіння. Це перегукується з тим, що відбувається у сучасному суспільстві. Не може бути розбудови миру без розуміння ролі жінки і їх впливу у вирішенні конфліктних ситуацій».
Зазначимо, що міжнародна конференція отримала найвищі оцінки під час конкурсу заходів у рамках програми «Львів науковий», започаткованої Львівським конвенційним бюро, і увійшла до 10 найкращих подій, які отримали дофінансування з міського бюджету.
«За умовами бюро отримати дофінансування можуть лише 10 найкращих конференцій, які підпадають критеріям. Ця конференція пройшла цей відбір. Критерії, за якими оцінюють: кількість учасників, кількість учасників з-за кордону, статус конференції (міжнародний, національний чи місцевий), приналежність конференції до Міжнародної чи національної асоціації, рівень фінансування конференції і наявність конференції в базі міжнародної асоціації ІССА (International Congress and Convention Association)», - зазначає Андрій Павлів, координатор програми «Львів науковий».
Конференція проводиться за фінансової підтримки: Німецької католицької благодійної організації «Реновабіс» (Renovabis), Союзу українок Америки (UNWLA), Нідерландської католицької фундації «Коммунікантес» (Communicantes), Нідерландської протестантської організації «Церква у дії» (Kerk in Actie), Фонду Конрада Аденауера (Konrad-Adenauer-Stiftung), Львівського конференц-бюро в рамках програми «Львів науковий», Протестантської організації «Хліб для світу» (Brot für die Welt), Хорватської секції організації «Екуменічна жіноча ініціатива», Родини Сороковських із США.
Більше інформації про конференцію та програму можна дізнатися тут.
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