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ООС: 18 обстрілів за добу, бойовики порушили "шкільне" перемир’я
|Суспільство | 30-08-2018, 08:10
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Упродовж минулої доби російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.
На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.
Від початку доби противник один раз обстріляв позиції ООС в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.
В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов "шкільного" перемир'я ворог не дотримується, зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, Тристороння контактна група за участі бойовиків оголосила про припинення вогню з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком навчального року.
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