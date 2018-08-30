У Києві затримали чоловіка, який взяв у заручники своїх дітей Суспільство | 30-08-2018, 09:32 0 57



У Києві поліція затримала чоловіка, який бив дружину й взяв у заручники власних дітей.



Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва у четвер зранку, була введена операція "Заручник", оскільки чоловік із дітьми забарикадувався в квартирі і погрожував застосувати зброю.



До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину.



На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі відразу прибув наряд патрульних.



"Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожує зброєю", – повідомила поліція.



Поліція Києва



Спершу внаслідок вмовлянь поліцейських чоловік випустив із помешкання 13-річну доньку.



"Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.





Тепер діти перебувають у безпеці, їхньому життю нічого не загрожує.



У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.



Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкритті кримінального провадження.

