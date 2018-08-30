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У Грузії пройдуть військові навчання за участю 10 країн світу
|Суспільство | 30-08-2018, 09:33
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|Міжнародні командно-штабні навчання Agile Spirit 2018 ("Моторний дух 2018") пройдуть в Грузії 1-11 вересня.
Про це повідомляє Грузія Online.
Навчання, організовані спільно з європейським командуванням корпусу морської піхоти США, будуть проходити на території військової бази в Сенакі на заході Грузії.
Участь у навчаннях, крім Грузії і США, візьмуть військовослужбовці Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії та Естонії.
Метою навчань є підвищення рівня готовності до спільних операціях сил швидкого реагування НАТО або реагування на кризи, а також поліпшення оперативних можливостей командного ланки, планування операцій та їх проведення.
На початку серпня в Грузії пройшли багатонаціональні навчання Noble Partner 2018 ("Гідний партнер 2018"), участь в яких взяли більше 3 тисяч військовослужбовців 13 країн. У навчанні взяла участь військова техніка та авіація США, включаючи танки "Абрамс" і вертольотів "Апач".
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