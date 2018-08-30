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В області триває реалізація проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб
|Суспільство | 30-08-2018, 16:11
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29 серпня департамент соціального захисту населення облдержадміністрації організував та провів засідання комісії з реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.
На засіданні розглянули бізнес-плани 10-ох учасників пілотного проекту із числа членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, які виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність шляхом отримання фінансової допомоги та 7 суб’єктів господарювання, які розширюють свою діяльність шляхом створення додаткових робочих для членів малозабезпечених сімей та учасників АТО.
За підсумками розгляду бізнес-планів члени комісії прийняли рішення надати фінансову допомогу на організацію підприємницької діяльності всім учасникам пілотного проекту.
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