В області триває реалізація проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб Суспільство | 30-08-2018, 16:11 0 43

29 серпня департамент соціального захисту населення облдержадміністрації організував та провів засідання комісії з реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

На засіданні розглянули бізнес-плани 10-ох учасників пілотного проекту із числа членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, які виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність шляхом отримання фінансової допомоги та 7 суб’єктів господарювання, які розширюють свою діяльність шляхом створення додаткових робочих для членів малозабезпечених сімей та учасників АТО.

За підсумками розгляду бізнес-планів члени комісії прийняли рішення надати фінансову допомогу на організацію підприємницької діяльності всім учасникам пілотного проекту.



