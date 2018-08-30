Офіцери внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили канал переміщення в Україну пропагандистських російських книжок Суспільство | 30-08-2018, 16:24 0 30



У Житомирській області офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрито канал переміщення на територію України книжкової продукції пропагандистського характеру виробництва країни-агресора - РФ, що заборонені для переміщення в нашу країну. При цьому, аби перемістити продукцію, порушники спробували підкупити співробітників прикордонного відомства.

Заходи з припинення функціонування каналу проводилися міжвідомчою групою у складі офіцерів Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, слідчого ГУ Нацполіції в Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону у рамках кримінального провадження.

Співробітники внутрішньої та власної безпеки зафіксували факт систематичного надання неправомірної вигоди службовій особі прикордонного відомства. За хабар зловмисники хотіли отримати сприяння в переміщенні транспортним засобом забороненої друкованої продукції російського виробництва.

Транспортний засіб з вантажем пропагандистської літератури міжвідомча група затримала сьогодні після проходження митного контролю на виїзді з пункту пропуску.

Як стало відомо, до схеми переміщення і реалізації пропагандистських книжок причетні декілька осіб. Закупівля літератури російського виробництва здійснювалася на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, а переправляти в Україну її планували виключно через українсько-білоруську ділянку. Реалізація літератури мала здійснюватися через мережу точок продажу книжкової продукції, підконтрольній одному з громадян. Затримана продукція має пропагандистську спрямованість, зокрема розкриває військову тематику, пропагує комуністичні цінності та радянську ідеологію, соціальний устрій та переваги «федеративного» державного устрою, які згідно з законодавством України заборонені для розповсюдження та використання на території України. За інформацією, що отримали оперативники Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України, літературу спочатку мали накопичити в Україні, а розповсюджувати навесні 2019 року з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

Військовою прокуратурою та слідчими Нацполіції проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, в тому числі щодо можливої причетності окремих представників контролюючих органів за корупційними статтями КК України.

