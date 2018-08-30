Авіакомпанія Тurkish Аirlines збільшує частотність рейсу Львів-Стамбул Суспільство | 30-08-2018, 16:32 0 31 Авіакомпанія Тurkish Аirlines з 28 жовтня 2018 року додає три додаткових рейси зі Львова до Стамбула, а також змінює час їх виконання. Таким чином, кількість рейсів на тиждень зросте із семи до десяти. Буде додано ще по одному рейсу в понеділок, четвер та неділю, коли польоти будуть відбуватися двічі на день.



Рейс №THY 0441/0442 буде виконуватись у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова, о 10.05. До цього дні виконання — вівторок, четвер, субота з вильотом зі Львова, о 11.00.



Рейс №THY 0443/0444 буде виконуватись у понеділок, вівторок, четвер, п’ятницю та неділю. Виліт зі Львова, о 21.20. До цього дні виконання — понеділок, середа, п’ятниця, неділя. Виліт зі Львова, о 22.10 (окрім п’ятниці, коли виліт о 21.45).

