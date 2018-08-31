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На Старосамбірщині завершили ремонт дороги Старий Самбір - Кобло
|Суспільство | 30-08-2018, 18:03
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На Львівщині тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення загального користування.
У Старосамбірському районі завершили ремонтні роботи на автомобільній дорозі С141703 Старий Самбір - Кобло.
Відтак, підрядна організація МПП "Нара" на окремій ділянці цієї дороги здійснила роботи з фрезерування, влаштування основи ЩПС та вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.
Зазначимо, що ремонтні роботи здійснили за рахунок коштів обласного бюджету
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