На Старосамбірщині завершили ремонт дороги Старий Самбір - Кобло Суспільство | 30-08-2018, 18:03 0 78

На Львівщині тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення загального користування.

У Старосамбірському районі завершили ремонтні роботи на автомобільній дорозі С141703 Старий Самбір - Кобло.

Відтак, підрядна організація МПП "Нара" на окремій ділянці цієї дороги здійснила роботи з фрезерування, влаштування основи ЩПС та вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

Зазначимо, що ремонтні роботи здійснили за рахунок коштів обласного бюджету

