Вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу відвідають центр для ведмедів «Домажир» Суспільство | 30-08-2018, 19:28 0 137 Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовує завтра краєзнавчо-туристичну подорож у село Домажир Яворівського району Львівської області для вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.



Як розповідають організатори, учасники поїздки отримають можливість відвідати реабілітаційний центр для ведмедів «Домажир». Вольєри реабілітаційного центру розташовані у лісі, а поміж вольєрами збудовані спеціальні туристичні доріжки, тож всі охочі матимуть змогу спостерігати, як живуть бурі ведмеді у живій природі. Окрім цього, учасників подорожі чекає активне дозвілля, ігри та вікторини, під час яких кожен зможе проявити себе, навчиться ділитись емоціями та враженнями.



Подорож буде насичена цікавими розмовами, смачним обідом та дружньою атмосферою. Діти познайомляться з Яворівським краєм, його самобутньою природою та її незвичними мешканцями.



Мета заходу — сприяння у всебічному розвитку дітей, організації цікавого та змістовного дозвілля у вигляді краєзнавчо-туристичної подорожі, яка покликана відкривати нові знання та позитивні емоції. Заплановано, що у заході візьме участь близько 35 дітей.

