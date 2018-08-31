У Львові дітям із кризових сімей подарували шкільне приладдя Суспільство | 30-08-2018, 20:29 0 171 Напередодні нового навчального року дітям із 25 незаможних родин вручили наплічники із шкільним приладдям та канцтоварами. Захід «Шкільний портфелик» організував БФ «Карітас — Львів УГКЦ», а фінансову підтримку надали в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.



Як розповіли в управлінні соціального захисту, усі портфелики формувались із урахуванням віку дітей та їх потреб. Тобто для діток, які йдуть у перший клас і школярів середнього та старшого віку, набір канцтоварів та шкільного приладдя дещо різнився. Проте вартість «портфелика» формувалась із розрахунку 400 гривень на дитину. А загалом на закупівлю приладдя скерували 10 тисяч гривень.



Як повідомили БФ «Карітас — Львів УГКЦ», по завершенні урочистої частини заходу відбулась й розважальна програма. Для дітей організували різноманітні вікторини, змагання та конкурси. А ще, а це особливо сподобалось діткам, для них накрили солодкий стіл із різноманітними наїдками та напоями.



Зазначимо, що портфелі зі всім необхідним для школи отримали діти з сімей зі складним матеріальним становищем, діти, що виховуються без матері або батька, де батьки з інвалідністю, багатодітні родини, а також внутрішньо переміщені з Криму та східних областей України.

