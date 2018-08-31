Наєв дав наказ відкрити КПВВ "Новотроїцьке" Суспільство | 31-08-2018, 07:57 0 92 Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", який закрили через пожежі, котрі викликали детонацію мін, відкрили з 06:00 31 серпня.



Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.



Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.



"Наразі вогонь на полях поблизу КрП "Березове 1" і КрП "Березове 2" спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю", - йдеться у повідомленні.



29 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду в підконтрольному Україні селищі Новотроїцьке Волноваського району через пожежі, які викликали детонацію мін, було введено режим "Червоний".

