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Наєв дав наказ відкрити КПВВ "Новотроїцьке"

Суспільство | 31-08-2018, 07:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", який закрили через пожежі, котрі викликали детонацію мін, відкрили з 06:00 31 серпня.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.

"Наразі вогонь на полях поблизу КрП "Березове 1" і КрП "Березове 2" спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю", - йдеться у повідомленні.

29 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду в підконтрольному Україні селищі Новотроїцьке Волноваського району через пожежі, які викликали детонацію мін, було введено режим "Червоний".
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