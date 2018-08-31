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Наєв дав наказ відкрити КПВВ "Новотроїцьке"
|Суспільство | 31-08-2018, 07:57
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|Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", який закрили через пожежі, котрі викликали детонацію мін, відкрили з 06:00 31 серпня.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.
Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.
"Наразі вогонь на полях поблизу КрП "Березове 1" і КрП "Березове 2" спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю", - йдеться у повідомленні.
29 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду в підконтрольному Україні селищі Новотроїцьке Волноваського району через пожежі, які викликали детонацію мін, було введено режим "Червоний".
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