ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат Суспільство | 31-08-2018, 07:58 0 92



Минулої доби бойовики 12 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби - 1 раз обстріляли позиції ОС, втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.



"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне", - підкреслили у штабі.



"Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час "шкільного" перемир'я повністю.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню, - наголосили у прес-центрі.



Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі Гнутового з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.



