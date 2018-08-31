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ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат
|Суспільство | 31-08-2018, 09:31
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|Минулої доби бойовики 12 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби - 1 раз обстріляли позиції ОС, втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне", - підкреслили у штабі.
"Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час "шкільного" перемир'я повністю.
Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню, - наголосили у прес-центрі.
Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Гнутового з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає
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